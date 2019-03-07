شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة 20 حلقة من مسلسل "لمس أكتاف" لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف هانى سرحان من كتابة 20 حلقة من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، حيث سلم 15 حلقة كاملة للشركة حتى الآن، ويعمل على تعديل الحلقات الـ 5 لتصل عدد الحلقات إلى 20 حلقة، ومن المقرر أن يسلم الحلقات الـ 10 الأخيرة خلال شهر ابريل المقبل.

وفى السياق ذاته يكثف المخرج حسين المنباوى تصوير المسلسل، لتصل ساعات التصوير إلى 16 ساعة يومياً، وذلك للإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لدخول غرف المونتاج والمكساج والموسيقى التصويريه .

"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.