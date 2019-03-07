شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهند صبرى فى كواليس فيلم الفيل الأزرق 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل بطلات فيلم "الفيل الأزرق2" تصوير مشاهدهن فى الفيلم الذى سيعرض فى صيف 2019، من إنتاج شركة سينرجى .

ونشر الحساب الرسمى للفيلم صورة للنجمة نيللى كريم من الكواليس ، حيث ظهرت نيللى ، وأمامها حوض سمك، كما نشر الحساب صورة للفنانة هند صبرى مع الطفلة فريدة، التى علقت على الصورة فى حديثها للطفلة: "كان المفروض نتقابل من زمان".



نيللى كريم

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية فى آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه فى سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحاً كبيراً بالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.



هند صبرى مع الطفلة فريدة

الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.