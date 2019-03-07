شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة حصرية للمسلسل الجديد The Perfectionists والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة Freeform صورة حصرية للمسلسل تلفزيوني الجديد " The Perfectionists"، ومن المقرر أن يبدأ المسلسل الجديد في 20 مارس الجارى.



The Perfectionists



The Perfectionists

مسلسل الدراما يدور حول سكان مدينة بيكون هايتس التي تبدو مثالية، حيث يجتمعون معاً لحل مشكلة القتل الغامض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



The Perfectionists



The Perfectionists

مسلسل " The Perfectionists" من بطولة ايلي براون، صوفيا كارسون، هايلي ايرين، جرايم توماس كينج، كريس ميسون، سيدني بارك، جانيل باريش، ساشا بيترس، كيلي روثرفورد، ايفان بيتنكورت، جاك كولمون، نوح جراي-كابي.



The Perfectionists



The Perfectionists



The Perfectionists