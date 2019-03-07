شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحصل على تصنيف جديد لقناته على يوتيوب . اعرف الترتيب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بحصوله على المركز الثانى عالميا من حيث حجم المشاهدات لقنوات الممثلين عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونشر محمد رمضان، صورة من التصنيف العالمى على مستوى العالم لقنوات الممثلين، قائلا:" بفضل ربنا ثم سيادة الجمهور الغالى ..قناتى على Youtube المركز التاني في تصنيف المشاهدات العالمى لأكبر 10 قنوات (ممثلين) على Youtube على مستوى العالم".



محمد رمضان

ويخوض النجم محمد رمضان بطولة مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، ومشاركة حلا شيحة ، وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.