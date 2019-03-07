شكرا لقرائتكم خبر عن ما تصدقش ويكيبيديا فى كل حاجة.. الموسوعة اغضبت نادية الجندى وجمهور شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تعتبر ويكيبيديا من أهم الموسوعات الذى يلجأ لها كثيرون بهدف التعرف عن أى معلومة بخصوص نجمهم فى مختلف المجالات لما لها من شهرة كبيرها جعلتها الموسوعة الأهم فى مستوى العالم بخصوص المعلومات، ولكن هذا الأمر لم يكن إيجابياً إلى حد كبير بالنسبة لأصحاب تلك المعلومات حيث أصيب عدداً كبيراً منهم بمعلومات مغلوطة إلى حد الجنون نتعرض إلى أبرزها فى التقرير التالي، وذلك بعدما سمحت "ويكيبيديا" لزوارها بإمكانية التعديل فى المعلومات وإضافة أخري.

ولعل أبرز النجوم الذين أصيبوا بالهوس من تلك الموسوعة ما حدث للنجمة نادية الجندي حين أعلنت عن انزعاجها من ذكر عُمرها بأرقام غير صحيحة حيث سجلت على الموقع أنها من مواليد عام 1948، حسب معلومات الموسوعة الخاطئة، لترد على السوشيال ميديا بقولها : «بشكر مقدماً جميع المواقع اللى هتحتفل بيا، بعد يومين يوم 24مارس بمناسبة عيد ميلادى، وبشكر جمهورى الحبيب، اللى هيعيد عليا وبيحبنى وبيشجعنى دايما، وعايزة ألفت النظر بالنسبة للتلاعب فى تاريخ عيد ميلادى، أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن، مرة 1948ومرة 1945ومرة 1944ومرة 1943ومرة 1942ومرة 1941 ومرة 1940والتاريخ النكتة 1938وكل التواريخ السابق ذكرها غير صحيحة بالمرة وغير حقيقية»، كما استكملت بأن هذا السن أكبر من سنها الحقيقى بـ 12 عاما.





نفس الأمر حدث مع النجمة الكبيرة لبلبة بخصوص السن حيث اختلف المعلومات بين النسخة العربية والإنجليزية، ففي النسخة الإنجليزية تسجل تاريخ ميلاد الفنانة لبلبة «14 نوفمبر»، وخلال النسخة العربية من الموسوعة كُتِبَ «25 مايو»، لكن النسخة الإنجليزية أدق، فالفنانة تحتفل بيوم ميلادها في «14 نوفمبر» مع أصدقائها من الفنانين كل عام.





الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما وصل إلى الوفاة حيث سبق وتم إعلان وفاة الفنان سامي مغاوري، وسجل تاريخ الوفاة في 11 فبراير 2001، مما أصاب الفنان وجمهوره بالدهشة لأنه لازال يستكمل مشاركاته الفنية والسينمائية، ليتم بعد ذلك حذف تلك المعلومة عن الموسوعة قبل عامين بالتحديد.





نفس الموقف حدث مع الراحلة شادية قبل وفاتها ففي 5 نوفمبر 2017، وقبل تدهور الحالة الصحية لها حيث توفيت في 28 نوفمبر من نفس العام، سجلت الموسوعة معلومة خاطئة بشأن وفاتها، وأضافت أن تاريخ الوفاة يوم «5 نوفمبر» أثناء مرضها، حيث أثار التاريخ غضب جمهورها وأقاربها، وبعد رحيلها أعادت الموسوعة تعديل المعلومة من 5 إلى 28 نوفمبر 2017.