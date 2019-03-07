كوكا.. قدمت دور "عبلة" 4 مرات وتمسكت بثوب "البدوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لم تتخل كثيرًا عن ثوب البدوية الذي اشتهرت بأداء شخصيتها في معظم أعمالها السينمائية، عُرفت بأداء دور "عبلة" محبوبة أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام عنترة بن شداد، 4 مرات، هي ناجية إبراهيم بلال أو "كوكا" التي عرفت طريقها إلى السينما من خلال العمل خلف الكاميرات كمونتيرة، قبل أن تنتقل لتقف أمامها وتقدم حوالي 27 عملًا.

من أشهر الأفلام التي قدمتها كوكا: "عنتر وعبلة"، "بنت عنتر"، "راوية"، "مغامرات عنتر وعبلة"، "سر الأميرة"، "وهيبة ملكة الغجر"، "عنتر بن شداد"، "سيجارة وكاس" و"أونكل زيزو حبيبي".

ولدت كوكا في مثل هذا اليوم 7 مارس من عام 1917، وتوفيت في يناير عام 1979، عن عمر يناهز 62 عامًا، وفي ذكرى وفاتها ننشر مجموعة من صورها النادرة.