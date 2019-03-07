محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
لم تتخل كثيرًا عن ثوب البدوية الذي اشتهرت بأداء شخصيتها في معظم أعمالها السينمائية، عُرفت بأداء دور "عبلة" محبوبة أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام عنترة بن شداد، 4 مرات، هي ناجية إبراهيم بلال أو "كوكا" التي عرفت طريقها إلى السينما من خلال العمل خلف الكاميرات كمونتيرة، قبل أن تنتقل لتقف أمامها وتقدم حوالي 27 عملًا.
من أشهر الأفلام التي قدمتها كوكا: "عنتر وعبلة"، "بنت عنتر"، "راوية"، "مغامرات عنتر وعبلة"، "سر الأميرة"، "وهيبة ملكة الغجر"، "عنتر بن شداد"، "سيجارة وكاس" و"أونكل زيزو حبيبي".
ولدت كوكا في مثل هذا اليوم 7 مارس من عام 1917، وتوفيت في يناير عام 1979، عن عمر يناهز 62 عامًا، وفي ذكرى وفاتها ننشر مجموعة من صورها النادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوكا.. قدمت دور "عبلة" 4 مرات وتمسكت بثوب "البدوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.