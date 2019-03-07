صور نادرة.. حمدي غيث يرقص بالعصا وأخرى التُقطت له قبل 64 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"شمشون الفنانين"، هكذا عُرف خلال فترة توليه نقابة المهن التمثيلية، لحرصه الشديد على تطبيق لوائح النقابة، وملاحقة كل من يعمل بالتمثيل دون الحصول على تصريح من النقابة، هو الفنان الكبير حمدي غيث، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 مارس من عام 2006.

وفي ذكرى رحيله ننشر صورًا نادرة، جمعته بمجموعة من أصدقائه الفنانين في فترة شبابه، من بينها صورة ظهر فيها كل من "شكري سرحان، حمدي غيث، نعيمة وصفي، عمر الحريري"، وتوسطهما معلمهم الفنان الكبير زكي طليمات.

أما الصورة الثانية فجمعت حمدي بمخرج الروائع حسن الإمام، الفنانة هند رستم، الفنانة مديحة يسري وفريق عمل فيلم "بنات الليل" الذي عُرض عام 1955، والتُقطت الصورة الثالثة له وهو يرقص بالعصا في قريته كفر شلشلمون وإلى جواره شقيقه وتلميذه الفنان الراحل عبدالله غيث.