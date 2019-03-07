بصورة مع آية سماحة.. حسن الرداد يكشف كواليس تصوير "الزوجة 18"

كشف النجم حسن الرداد كواليس تصوير مسلسل "الزوجة 18"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر أن يتم عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان المقبل، و هو بطولة كل من ناهد السباعي، محمود البزاوي، محمود الليثي، هيدي كرم، آية سماحة، سلوى خطاب، شيماء سيف، و من تأليف خالدأبو بكر، و إخراج مصطفى فكري، كما تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.
يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك سابقاٌ في بطولة فيلم "عقدة الخواجة"، و التي تدور أحداثه حول شاب فقير
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