برقصة السالسا.. بيبي ريكسا تتألق بالأسود

طرحت النجمة العالمية بيبي ريكسا فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت من خلاله و هي ترقص "السالسا". هي ترقص "السالسا". يذكر أن الفنانة العالمية بيبي ريكسا طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "Last Hurrah"، كما كسر الكليب حاجز الـ 13 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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