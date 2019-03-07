بالفيديو.. تامر حسني يطرح كواليس حفله الثاني في جدة

طرح نجم الجيل تامر حسني كواليس حفله بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، و ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و تم إحياء الحفل يوم الجمعة من 22 فبراير الشهر الماضي. تم إحياء الحفل يوم الجمعة من 22 فبراير الشهر الماضي. يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو بطولة كل من خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عزت أبو عوف، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، و من إخراج سعيد الماروق.

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