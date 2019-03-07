للإقبال الجماهيري.. أحلام تزيد عدد حفلاتها في السعودية

قررت النجمة أحلام زيادة عدد حفلاتها في السعودية، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل و نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني اكثر وأكثر أني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من

الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعودية الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني".

يذكر أن فنانة العرب أحلام تستعد لإحياء حفلين غنائيين في الرياض، الأول يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، و الثاني يوم الجمعة الموافق 22 مارس.