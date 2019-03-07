كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 10:37 مساءً -

مشهد غريب.. أتراك بشوارع الكويت يطلبون “بقشيش” والسبب! وثقت امرأة لبنانية، مشهداً غريباً لـ”أتراك” يرتدون ملابس غريبة بأحد شوارع الكويت. وقالت المرأة اللبنانية في الفيديو: إن أحد الأتراك طلب منها بعد إعطاء الأطفال “بالونات” بمنحه “بقشيش”، وهذا ما أثار استغرابها.



وأضافت: سألته ماذا تعملون؟!، فرد عليها بأنهم يعطوا الأطفال بالونات، مشيرة إلى أنها أوضحت له بأن هذا ممنوع بالكويت، وأن هذه ظاهرة جديدة. وعلق صاحب حساب غيم الوسم على الفيديو قائلاً: “طُرق مبتكرة جديدة وتحوّل في ظاهرة التسوّل”، بينما علقت المغردة منى قائلة: “شحاذة على الطريقة التركية”.

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