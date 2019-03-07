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إسطنبول تستيقظ على مجزرة عائلية مروعة.. والمطالبة بإعدام القاتل

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 10:37 مساءً -

Ex-convict murders five family members including two sons in Istanbul

Ex-convict murders five family members including two sons in Istanbul

إسطنبول تستيقظ على مجزرة عائلية مروعة

استيقظت مدينة إسطنبول التركية، صباح الخميس، على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء القاتل.
وفي التفاصيل، قام التركي شناسي قوركان بقتل 5 أشخاص في 3 مناطق مختلفة من إسطنبول، ومن بين القتلى، نجلاه، يبلغ أحدهما 16 عاما، فيما يبلغ الآخر 21 عاما. Ex-convict murders five family members including two sons in Istanbul

Ex-convict murders five family members including two sons in Istanbul

ولم تعرف دوافع جرائم القتل المتتالية التي ارتكبها قوركان.

وكانت السلطات في تركيا أفرجت عن قوركان العام الماضي، بعد أن أمضى 16 سنة في السجن، إثر إدانته بجريمة قتل شقيقه.
ويطالب كثير من الأتراك بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، معتبرين أن العقوبة المخففة على القاتل، وإلغاء عقوبة الإعدام، سمح بتكرار جرائم القتل الجماعية.

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