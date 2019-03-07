- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 10:37 مساءً -
شاهدوا ردة فعل صادمة لـ عريس تجاه عروسه بعدما داعبته قبل أكل حلوى الزفاف
حاولت عروس أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، لكن الرجل لم يتحمل تصرفها وجاء رد فعله فوريا، وصادما بشدة، لها وللحاضرين بالحفل، وفق ما أظهر شريط فيديو.
وبدأ الفيديو بلحظة رفع الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل بجوار عريسها، الذي أطعمها قطعة من الحلويات في فمها، وبدأ أن الأمور تسير على ما يرام.
وعندما جاء دور العروس لـ”ترد الجميل”، حاولت مداعبة العريس بطريقتها الخاصة لكنها لم تحسب جيدا حساب ما فعلته،فعندما قرب العريس فمه من قطعة الحلوى أبعدتها في مداعبة عنه، لكن العريس انفجر غضبا وصفع زوجته بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها سقطت بقوة على مقعد خلفها ، بحسب سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .
وانقلبت الأجواء رأسا على عقب في حفل الزفاف، إذ تحولت نظرات الحب والإعجاب إلى صدمة وغضب بدت واضحة على وجه العروسين، اللذين راحا يتحدثا مع أشخاص بجوارهما، يبدو أنهم من الأقرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ردة فعل صادمة لـ عريس تجاه عروسه بعدما داعبته قبل أكل حلوى الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.