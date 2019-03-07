المطربة سمية درويش تحتفل بزفافها إلى المخرج نبيل مكاوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت المطربة المصرية سمية درويش بزفافها إلى المخرج نبيل مكاوي، في حفل حضره عدد من أصدقائهما المقربين.

المخرج نبيل مكاوي نشر صورة له من حفل زفافه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كما نشر الفنان نادر نور صورة مع العروسين، ووجه لهما تهنئة خاصة، بقوله: ” مليون مبروك إخواتي وحبايبي المخرج نبيل مكاوي والمطربة سمية. ربنا يسعدكم ويرزقكم الذرية الصالحة”.

وقد تألقت الفنانة المصرية بفستان زفاف أنيق، وتزينت بمكياج رقيق، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت تاج صغير على رأسها أظهرها كالأميرة.

وكانت المطربة سمية قد تعاونت مع عريسها المخرج نبيل مكاوي في آخر أغنياتها، وهي أغنية “متغيرة”، والتي طرحتها تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

يذكر أن هذه هي الزيجة الثانية للمطربة سمية، وقد كشفت في تصريحات صحفية سابقة أنها عاشت تجربة زوجية مريرة أبعدتها عن الفن مما دفعها إلى الانفصال عن زوجها الأول.

وسمية هي مطربة وممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1990 بدأت مشوارها الفنى بأغنية “قلب وراح” وهي أغنية قديمة للفنان أسامة عبد الغنى، ثم أطلقت أول البوم فى سنة 2007 باسم “بقيت بتوحشني” من شركة ميلودى ميوزك ومزيكا دى.

كما غنت تتر مسلسل “بنت من الزمن ده”، وأغنية “غنوة صغيرة” من فيلم “نقطة رجوع”، وأغنية “الأيام” من فيلم” كشف حساب”، وأطلقت ألبومها الثانى فى 2009من شركة مزيكا ومزيكا دى، والذي حمل اسم “مش سهلة”، كما قدمت عدد من أغانى سنجل.