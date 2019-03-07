شاشانك فياس لـ"العين الإخبارية": شاروخان مثلي الأعلى وبدايتنا متشابهة

حقق مسلسل الفنان الهندي "شاشانك فياس Shashank vyas" نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية منذ بدء عرضه العام الجاري.

ويكشف فياس في حديثه مع "العين الإخبارية" عن كواليس مخططاته لاقتحام عالم بوليوود السحري، وعلاقته بملك بوليوود "شاروخان"، في الحوار التالي..

كيف تم اختيارك لبطولة مسلسل روب؟



أنا مصنف كأفضل بطل رومانسي منذ دوري في مسلسل (جانا نا ديل سي دور)، وكنت في ذلك الوقت انتهيت من تصوير آخر حلقات المسلسل الذي كان رقم (1) في الدراما الهندية، تلقيت مكالمة من الشركة المنتجة لمسلسل "روب"، وعرض عليّ الدور ووافقت لأنها من الأدوار المفضلة لي.





ما شعورك واليوم تحتفل بعرض الحلقة رقم 200 للمسلسل؟



اقتربنا من العام منذ أن بدأ التحضير للمسلسل، الذي حصد لقب أفضل عمل درامي في 2018 من حيث نسب المشاهدة والجودة، وما زلنا حتى الآن نقضي يومياً أكثر من 12 ساعة في موقع التصوير لدرجة أنني بدأت أنسى حياتي الاجتماعية، فالنجاح الذي حققناه حتى الآن هو بمثابة الأجر الحقيقي على لحظات التعب والعناء التي يمر بها كل فريق العمل.





النجم محمد نظيم انضم مؤخرا إلى أسرة المسلسل.. كيف كانت كواليس لقائكما الأول؟

نظيم هو من أهم نجوم الدراما الهندية الذين يبدعون في أدوار الشر على الرغم من أنه في الواقع شخص طيب القلب ومحب للجميع، كذلك يتمتع بخفة ظل كبيرة تسببت في توقف التصوير أكثر من مرة، حيث إنه في كل مرة نقف وجها لوجه لأداء مشهد جاد يظهر هو بدوره عدو لي، أتذكر ما يقوم به خلف الكاميرا وأبدأ في الضحك.

هل تفضل دوما أداء دور البطل الخير؟

بالعكس.. فأنا أعشق لعب أدوار الشر أيضا، ولكن دور الخير والشر ليس مقياسا لقبول الأدوار، فالفنان الحقيقي قادر علي لعب أي شخصية، مقياسي هو جودة الدور وما سيضيفه لرصيدي الفني، وأعتقد أن تميزي في تلك الأدوار أمر يحسب لي كفنان.

ماذا عن الصورة التي جعلت رواد موقع التواصل يطلقون عليك لقب "توأم رانبير كابور"؟

هي صورة التقطها أحد المصورين خلال إحدى جلسات التصوير، وكان الشبه بيني وبين رانبير كابور كبيراً جداً، لدرجة أن الصحافة الهندية ومواقع التواصل الاجتماعي أطلقت عليّ لقب توأم "رانبير كابور".





حدثنا عن علاقتك بملك بوليوود شاروخان؟

بصرف النظر عن أنه بطلي المفضل، وهدفي في الفن أن أعمل معه في إحدي أفلام بوليوود، ولكن بدايتنا في الفن تعتبر متشابهة جداً، فأنا جئت من مدينتي إلى مومباي دون أن أؤمن لنفسي مسكناً أو مالاً كافياً، وكان هدفي الفن والتمثيل، حتى أصبحت واحداً من رموز الدراما الهندية، لذلك شاروخان يعتبر مثلي الأعلى وقدوتي.

وما الدور الذي تحلم بأدائه أمامه؟

نحن لدينا شبه في الملامح أيضاً، لذلك في مخيلتي أرى أن لعب دور شقيقه ستكون فكرة عظيمة، ولكن هذا لا يمنع أنني مستعد للعب أي دور أمام ملك بوليوود.

ومتى ستقتحم عالم بوليوود؟

أنا لدي عيب خطير، هو أنني لا أستطيع التركيز في أكثر من عمل، فإذا كنت أقدم شيئا أعطيه كل وقتي وطاقتي، لذلك أنا حاليا كل تركيزي مع مسلسل "روب" وفور الانتهاء منه سأبدأ مخططاتي لاقتحام بوليوود من بواباتها الرئيسية.





لديك أكثر من 500 ألف متابع على الرغم من أنك غير مهتم بالسوشيال ميديا.. ما السبب؟

المتابعون دليل علي القبول بيني وبين الجمهور، وحقيقيا ليس لدي وقت لمباشرة حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أفضل أن أكلف شخصا آخر للقيام بتلك المهمة، فالأفضل أن أتواصل مع جمهوري بنفسي حتى وإن كان هذا الأمر على فترات متباعدة.