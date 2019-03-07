محمد عبده يحيي حفلا فنيا لدعم مصابي ألزهايمر في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فنان العرب محمد عبده
أحيا فنان العرب محمد عبده حفلا غنائيا، الأربعاء، دعما لمرضى ألزهايمر، وجاء الحفل بتنظيم من الجمعية العربية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر، وبرعاية هيئة الترفيه في السعودية.
غنى محمد عبده 12 أغنية ألهب بها حماس الجمهور السعودي ومنها أغنية "ليالي نجد"، و"ما عاد بدري"، و"أرسل سلامي"، و"على البال"، و"أنا حبيبي"، و"اختلفنا"، و"أيوه"، واختتم السهرة الجميلة بـ"يا مستجيب الداعي" وسط تفاعل جماهيري كبير، كما استخدم فنان العرب العود في الحفل لأول مرة في حفلاته بالسعودية.
ويأتي الحفل ضمن فعاليات "موسمية مزولة الخيرية.. عيش جوهم" التي تعد إحدى المبادرات التي تتبنى رؤية 2030 للتوعية والتثقيف، وفي ختام الحفل أكد الفنان محمد عبده أهمية الحفلات الخيرية، وتمنى أن تكون لها جدولة، وتضم إلى برامج الترفيه حتى يكون لها معنى.
يذكر أن الفنان محمد عبده سيحيي حفله القادم في مدينة الأحساء التي احتفلت باختيارها عاصمة للسياحة العربية.
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