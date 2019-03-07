لماذا تم اختيار صفحة “فنون” مرجعًا للأخبار؟

تحوّلت صفحة “فنون” ضمن موقع kataeb.org، في فترة وجيزة، الى منصة رئيسة لنشاطات مشاهير الغناء والتمثيل والاعلام، الحصرية، نظرًا الى المصداقية في محتوى الخبر والجودة في اختيار المواضيع، بعيدًا عن الفضائح وتصفية الحسابات الشخصية والمحسوبيات، مما جعلها مصدرًا موثوقا لدى القارىء اولا، والفنانين والممثلين والاعلاميين ثانيا، ما دفع بإذاعة صوت الغد استراليا، لاختيارها مرجعًا للأخبار في برنامج الزميلة داليدا اسكندر.

واليوم، اختار برنامج “شوفي مافي” ضمن فقرته الفنية “معقول” مع الزميل عمر حديدي، صفحتنا، كمرجع للأخبار الفنية، كل ليلة خميس عند الساعة التاسعة عبر “عمّان TV”.

وفي حديثه لـkataeb.org، اعتبر حديدي ان الخيار أتى بفعل المصداقية العالية عند “فنون”، التي تعود دائمًا في مواضيعها الى المصدر الرئيسي المعني بالخبر، وعدم وقوعها في فخ المعلومات المغلوطة، اضافة الى الموضوعية في التعاطي مع الأحداث، وعدم الإنحياز الى طرف فني او اعلامي او درامي، مبتعدةً أشدّ البعد عن الفضائح الرخيصة.