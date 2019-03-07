خاص- ماريو باسيل وزوجته يطْلقان على طفلتهما هذا الاسم

رُزق الفنان ماريو باسيل وزوجته المحامية الروسية الكسندرا شيستياكوفا بمولودتهما الاولى في احدى مستشفيات روسيا.

وفي اتصال لبصراحة مع “باسيل” أكد لنا ان صحة الام والطفلة جيدة.

وكشف انهما سيُطلقان على الطفلة المولودة حديثاً اسم “صوفيا”.

وحول شعوره بعد ان اصبح أباً عقب زواجه المفاجئ العام الفائت، لم يستطع “باسيل” الكلام وقال “شعور لا يوصف انا بغير مطرح”.

وتابع ماريو مازحاً ومبتسماً “ان طول ابنته كطول “ماريوكا” وجمالها كجمال والدتها”.

باسيل لفت الى انه سيبقى اسبوعاً في روسيا الى جانب زوجته وطفلته على ان يعود بعدها الى لبنان لمزاولة أعماله، على ان تلحقه زوجته بعد عدة اسابيع بعد ان تنتهي من كل الاوراق الرسمية المتعلقة بالطفلة.

وكان ماريو باسيل قد ودّع العزوبية ودخل القفص الذهبي بزواجه من الكسندرا شيستياكوفا،في تشرين الاول مدنيًا، في قبرص.

أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لماريو ولزوجته قدوم ابنتهما “وتتربى بعزكن”.