ماذا يقول النُّجومُ بيوم المرأة العالميّ؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعتبر يوم الثامن من آذار، مناسبة سنوية، تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، والدّفع باتّجاه تمكين المرأة، لتحقيق بصمة مميّزة على السّاحة.

ويشهد وضع المرأة تحسّنًا مستمرًا في العديد من الدّول العربية، إلا أنّ هناك بعض المجتمعات ما تزال النّساء تعاني فيها من التّهميش، والتّعنيف، لإسكاتها، والحدّ من تقدّمها، وانطلاقها.

الفيديو المرفق، يوجه خلاله عدد من النجوم رسائل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.