بُوتين على الخيل مع شُرطيّات روسيا احتفالاً بيوم المرأة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّساقًا مع صورته، كرجل روسيا القويّ، امتطى الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، جوادًا، وانضمّ إلى مجموعة من الشّرطة النسائية في روسيا، للمشاركة في عرض للفروسية، احتفالًا باليوم العالميّ للمرأة.

وامتطى الرئيس الروسيّ جوادًا بُنيًا جميلاً، وانضمّ للشّرطيّات، اللاتي ارتدينَ الزيّ الرسميّ، وركبنَ الخيول البيضاء في منشأة التدريب في موسكو، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتبرتْ العديد من الصّحف العالمية، أنّ الرّئيس اختار عدم خلع قميصه، والظّهور عاري الصّدر في هذه المناسبة، كما سبق وتمّ تصويره، وهو يركب الخيل في سيبيريا، في عطلة في عام 2009، بسبب البرد القارس هذا العام.

وظهر الرّئيس، البالغ من العمر 66 عامًا، على التلفزيون الرسميّ، وهو يرتدي بنطلون جينز، ومعطفًا ذا ياقة مرتفعة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الجِياد تتحرّك برشاقة في أنحاء منشأة تدريب شرطة الخيّالة في موسكو، بينما يمتطي بوتين جواده بحرفيه وبراعة، مع افراد الشرطة النسائية. ولكن لم تسر كلّ الأمور كما توقّع الرّئيس، حيث بدأ جواده، التّراجع إلى الوراء تلقائيًا، بينما يبتسم الرّئيس للكاميرات، تعبيرًا عن خروج الموقف عن سيطرته.

وبالطّبع، تدخّل أحد الضباط، وسحب الحصان إلى موقعه، قبل أنْ يترجّل الرّئيس، ويقف لالتقاط الصّور ومصافحة الشّرطيّات.

يُذكر، أنّ بوتين قد أهدى أفراد الشّرطة بعد ذلك، جوادًا يحمل اسم "جولدن راي" (الشُّعاع الذّهبيّ).

وأشار بوتين يوم الجمعة الماضي، إلى أنّ النّساء يقبلنَ بشكل متزايد، للعمل في وكالات إنفاذ القانون، وأنّ أكثر من ربع الموظّفين في وزارة الداخلية، هنّ الآن نساء.