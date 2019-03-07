هلا يماني تعودُ للتمثيل بـ3 أعمال.. وتُؤكّد: "شكلي مو حلو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعودُ الممثّلة السورية، هلا يماني، إلى التمثيل، بعد انقطاع لأعوام، كشفتْ أسبابه في حديث مع "فوشيا"، مبيّنةً، دور ابنتها في هذا الغياب وكيفيّة عودتها بثلاثة أعمال هي: "عيلة ع الموضة"، إخراج محمد عبود، و"باب الحارة10"، إخراج محمد زهير رجب و"ناس من ورق"، إخراج وائل رمضان.
كما تحدّثتْ يماني، عن شخصياتها التي تقدّمها في هذه الأعمال، معربة عن سعادتها للعودة إلى التمثيل، حيث شغفها، ورغبتها في الاستمرار، مشيرةً في سياق آخر، إلى أنّها لا تهتمّ للشّكل والجمال، وأنّ "شكلها مو حلو".
كما كشفتْ عن علاقتها بابنتها، ومشاعر الأمومة التي تعيشها، ودور زوجها أيضًا، في عودتها.
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