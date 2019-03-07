نجوم مسلسل "ياسمينا" يحتفلون بعيد ميلاد محمد الغيطي في الشيخ زايد

احتفلت مجموعة من أسره فريق عمل مسلسل "ياسمينا" بعيد ميلاد الإعلامي وسيناريست العمل "محمد الغيطي" في إحدى الكافيهات بمدينه الشيخ زايد.

وحضر الحفل عدد من النجوم ونذكر منهم المخرج عبد العزيز حشاد والفنانة ميار الغيطي والفنان حازم سمير والفنان محمد حمزه ومجموعة من أعضاء شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع والمخرج المنفذ البرنس عبد العال والمنتج الفني مصطفي رجائي وأحمد حمدي والإعلامية مني الغيطي والوجه آلجديد عمرو وغيرهم.

يشار إلي أن مسلسل "ياسمينا" يعالج قضايا أجتماعية في سياق درامي متميز حيث يعرض الحياة السرية للغجر و الديب ويب و شبكات المافيا العالمية في سياق إجتماعي و يتضمن المسلسل نخبه من النجوم الا وهم الفنانة فيفي عبده ‘ حورية فرغلي ‘ عزه مجاهد ‘ ميار الغيطي ‘ سامح الصريطي ‘ سهر الصايغ ‘ أحمد كرارة ‘ حازم سمير ‘شريف عمر‘ حسام الجندي، محمد حمزه وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابه السينمائيين و هو سيناريو وحوار محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد والمسؤول الإعلامي حسام صلاح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- حازم سمير يعرب عن سعادته بصداقته مع الفنانين في الوسط

- سامح السريطي يكشف سبب إيداع زوجته نادية فهمي في "دار رعاية"