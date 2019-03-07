إيمان العاصي "رسامة" تعاني من مرض نفسي في "لمس أكتاف"

تخوض الفنانة إيمان العاصي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلين وهما، "وبينا ومعاد" والذي يشارك في بطولته ، رانيا يوسف وغادة عادل, تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى, هذا إلى جانب مسلسل "لمس أكتاف" والذي يعد البطولة المطلقة الثالث للنجم ياسر جلال في الدراما التليفزيونية .

وتستكمل إيمان تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل "لمس أكتاف" حيث تجسد شخصية جديدة عليها تمامًا هي شخصية رسامة تدعى "غادة" تتعرض لبعض الظروف في نشأتها مع والديها، وتمر بحالة اكتئاب شديدة مع مرور الوقت يتحول هذا الاكتئاب إلي مرض نفسي وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة.

ويكثف مخرج العمل حسين المنباوى التصوير، خلال الفترة المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتضمن مشاهد أكشن تحتاج لتحضيرات كبيرة، وتقنية عالية فى تصويرها، فضلا عن أن العمل تم بدء تصويره فى وقت متأخر.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى البداية حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخري ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، هبة عبدالغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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