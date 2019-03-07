شاهد.. كليب Off Da Zoinkys لنجم الراب J.I.D

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نجم الراب J.I.D كليب جديد بعنوان Off Da Zoinkys وهو الكليب الذي يظهر فيه الممثل العالمي أنسيل إلغورت والذي يرقص داخل الكليب وهو يلاعب قطته. من جانب أخر يشارك إلجورت النجمة العالمية نيكول كيدمان في بطولة فيلم "The Goldfinch" الذى من المقرر أن يعرض نهاية 2019. "The Goldfinch" من إخراج جون كرولى وشارك نيكول كيدمان وأنسيل إلجورت بطولة العمل عدد من نجوم هوليوود أبرزهم فين وولفهارد وسارة بولسون وجيفرى رايت ولوك ويلسون ودينيس أوهارى، وغيرهم.

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