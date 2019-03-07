شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة مع سندريلا الشاشة الخليجية فى كواليس مسلسل "أنا عندى نص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة بدرية طلبة، تصوير مشاهدها فى مسلسل "أنا عندى نص" فى الديكورات الخاصة بالعمل، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامى 2019.

ونشرت بدرية صورة جمعتها من سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة سعاد عبد الله، صحبتها بتعليق: "دعواتكم معانا.. يارب".



بدرية طلبة مع سندريلا الشاشة الخليجية

مسلسل "أنا عندى نص" من تأليف حمد الرومى، إخراج منير الزعبى، ويشارك فى بطولته سعاد عبد الله، سليمان الياسين، بدرية طلبة، شجون الهاجرى، فاطمة الصفى، هدى الخطيب، سالى القاضى، عبد الله الخضر، سميرة الوهيبى، صابرين بورشيد وغيرهم من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها فى المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية لكن بصورة يغلب عليها الطابع الكوميدى.