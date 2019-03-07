شكرا لقرائتكم خبر عن عزلة وحزن وبحر.. آمال مثلوثى تطلق كليب "FootSteps" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المطربة التونسية آمال مثلوثى جمهورها العربى بكشفها الغطاء عن أجدد أغانيها المصورة "خطوات FootSteps"، والتى أطلقتها بشكل فيديو كليب تتغنى خلاله باللغة الإنجليزية من كلماتها وألحانها، وجسدت خلالها حالة من الحزن والعزلة سواء فى معانيها أو الأداء الغنائي مع الاتكال على مشاهد طبيعية للبحر ومزج أصوات أمواجه مع الحالة الموسيقية، وتم تصويرها فى تونس.

وتأتي هذه الأغنية عقب انتهاء مثلوثي مؤخرًا من جولتها الغنائية فى موسم الشتاء، والتى بدأتها 22 فبراير من العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدًا فى مدينة سياتل، وقدمت خلالها 9 حفلات مختلفة فى أنحاء أمريكا بين سان فرانسيسكو وسان كروز ولوس أنجلس، ختامها الأحد المنصرم فى سان دييجو كالفورنيا.





وتعد آمال مثلوثى من أبرز الأصوات فى مجال الموسيقى البديلة فى العالم العربى، ولقبت بـ«ديفا تونس» لقوة صوتها وإحساسها، وحققت نجاحًا واسع المدى بأغنيتها الأشهر «كلمتى حرة» والتى اتخذت كنشيد غنائى للثورة التونسية، وهى الأغنية الرئيسية لألبومها الثانى، بعد أول ألبوماتها «حلمة»، وأطلقت العام الماضى أجدد ألبوماتها «إنسان».