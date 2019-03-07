«للأمس علينا حق».. ممثلو هوليود نقلوا بمهارة شخصيات الماضى إلى الحاضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الحياة السينمائية يقع على عاتق الممثلين أن يعيدوا جزءا من صفحات التاريخ، من خلال شخصيات ملوك وأمراء وكتاب وسياسيين وفنانين وموسيقيين، رغم أنه من الصعب إحياء شخصيات من ثنايا التراث والتاريخ، فإن العديد من هؤلاء الممثلون موهوبون بما يكفى لتحقيق هذا الهدف، وكأنهم يتعاملون مع الجمهور عن طريق أداء مذهل يصعب فيه التمييز بين الممثل وصاحب الشخصية الحقيقية التى يجسدها.

كريستين كولينز.. جسدتها أنجلينا جولى فى فيلم تشانجلينج أودري هيبورن.. جسدتها جينيفر لوف هيويت فى فيلم عن قصة أودرى هيبورن ستيفن وجين هوكينج.. جسدهما إيد ريدمان وفيليسيتى جونز فى فيلم نظرية كل شىء الملك جورج السادس.. جسده كولين فيرث فى فيلم خطاب الملك آل كابونى.. جسده روبرت دى نيرو فى فيلم المنبوذين رامبرانت.. جسده مارتن فريمان فى فيلم Nightwatching إلفيس بريسلى.. جسده جوناثان ريس مايرز فى الفيس: فى السنوات الأولى

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