شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أورلاندو بلوم بصحبه كلبه فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي أورلاندو بلوم مستخدما دراجته النارية، متوجها لتناول وجبة الغداء بصحبة كلبه في كاليفورنيا، وظهر بلوم وهو يضع كلبه في شنطة وهي الشنط المخصصة لوضع الكلاب أثناء التحرك بها من خلال دراجة نارية، وذلك حفاظا عليه أثناء السير بسرعة مرتفعة.







اورلاندو هو خطيب النجمة العالمية كاتي بيري وتمت خطبتهما يوم عيد الحب الماضي، وطلب الزواج منها خلال رحلة بطائرة هليكوبتر، ونقلا عن موقع " بيبول " قالت النجمة الشهيرة: "كان عيد الحب..ذهبنا لتناول العشاء وكان من المفترض أننا سنذهب لرؤية بعض العروض الفنية بعد العشاء لكنني فوجئت بوصولنا لطائرة هليكوبتر ، وطلب منها الزواج في الطائرة" .

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