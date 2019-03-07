صور.. كيف يبدو أبطال أفلام الرعب فى الواقع ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نشاهد أفلام الرعب نشعر بالخوف من الأصوات المفاجئة والتأثيرات الخاصة والموسيقى التصويرية التى ترجف القلب، علاوة على مظهر الوحوش والماكياج المرعب، الذى يطبق على أبطال تلك الأعمال السينمائية، لرغبتهم فى أن نعيش أحداث القصة المخيفة حتى النهاية، وأن يعطوننا مشاعر الخوف والرعب، حتى يصل الأمر أحيانًا أن نشعر بالاشمئزاز منهم، لكن فى الحياة الواقعية، لا يبدو الممثلون الذين يلعبون أدوار هذه الوحوش بهذه الملامح. وهم :

بينيووايز المهرج الرقص.. بيل سكارسجارد ماما.. خافيير بوتيت درين.. دلفين تشانيس سمارة.. بوني مورجان رئيس الهرم.. روبرتو كامبانيلا الزاحف.. جوناثان بريك ميشيل كرين.. دانييل بيسوتي ماري شو.. جوديث روبرتس زومبي.. كسان انجيلوفيتش

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