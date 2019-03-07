هند صبري ونيللي كريم في كواليس "الفيل الازرق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت شركة "ماد سيليوشن " عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صور من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2". وظهرت في الصور الفنانة نيللي كريم تقف أمام حوض أسماك كبير، والفنانة هند صبري التي انضمت للجزء الثاني من الفيلم، ورفقتها طفلة صغيرة. ومن المقرر عرض الفيلم الصيف القادم، ويشارك في بطولة العمل كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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