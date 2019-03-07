إيرادات الأربعاء.. "Captain Marvel" الأول و"Alita" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، في الحصول على المركز الأول، بقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 6 مارس، إيراد قُدر بـ401 ألف و766 جنيهًا.

وجاء فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في المركز الثاني، بعد تحقيق إيراد بلغ 79 ألفًا و279 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Vanishing" بطولة Gerard Butler، محققًا 34 ألفًا و542 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 30 ألفًا و55 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Alita: Battle Angel"بطولة Rosa Salazar، ووصلت إيراداته 25 ألفًا و412 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 25 ألفًا و100 جنيه، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" بعد تحقيقه 19 ألفًا و457 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 18 ألفًا و611 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 17 ألفًا و920 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم " The Lego Movie 2"، وبلغت إيراداته 10 آلاف و546 جنيهًا.