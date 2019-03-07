هذا ما قاله مصطفى شعبان في يوم المرأة العالمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان مصطفى شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يبعث بها رسالة للمرأة في يوم المرأة العالمي.
وكتب شعبان: "الأم والأخت والزوجة والابنة والزميلة والشريكة والصديقة، كل عام والمرأة بخير".
اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
يُذكر أن الفنان مصطفى شعبان يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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