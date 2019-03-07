مروة ناجي تشوق جمهورها بصورة مع محمد فؤاد والمنشد مصطفى عاطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة مروة ناجي -عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"- صورة تجمعها والمنشد الشاب مصطفى عاطف، وصورة أخرى مع الفنان محمد فؤاد. وعلقت مروة على الصورتين: "قريبًا إن شاء الله". الصورة أثارت حيرة محبي ومتابعي مروة وتوقعوا أن يجمعهم عمل قريبًا. يُذكر أن الفنانة مروة ناجي شاركت في مسلسل "أهو دا اللي صار" بتجسيد دور الفنانة أم كلثوم، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.

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