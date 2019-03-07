بالصور- علي الغزولي يحكي سيرته الفنية في ندة تكريمه بـ"شرم الشيخ السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، ندوة لتكريم المخرج الكبير الدكتور علي الغزولي وأدارتها الناقدة السينمائيه صفاء الليثي.

قدم الندوة الناقد محمد سيد المدير الفني للمهرجان، وأعرب عن سعادته بتكريم أحد أهم مصوري ومخرجي السينما المصرية بهذه الدورة من مهرجان شرم الشيخ، وشهدت الندوة عرض فيلم "الجدار"، وهو اخر فيلم قام بإخراجه الغزولي، ويتحدث عن هدم جدار محمد محمود والذي كان يوجد بميدان التحرير.

وتحدث المخرج علي الغزولي قائلا "جاءت فكرة الفيلم حينما كنت أسير في ميدان التحرير وفوجئت بهدم جدار محمد محمود، وقد كنت أقوم بالتقاط العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالثورة ووذلك لتوثيق تاريخ هذا الجدار من خلال الفيلم".

وأضاف الغزولي: "تصوير الفيلم جاء بكاميرا صغيرة وبإمكانيات ضئيلة جدًا تكاد تكون جهود ذاتية، ولم أستطع الحصول على دعم لإنتاج الفيلم".

ثم تحدث الغزولي عن بداياته في العمل السينمائي، قائلا "منذ أن تخرجت عملت في مجال التصوير الجنائي وكانت بالنسبة لي تجربة شيقة جدًا، ولكن عندما تعمقت بها لم أستطع أن أُكمل عملي لرؤيتي للجريمة بشكل متكرر وخوضت هذه التجربة في شهرين".

وتابع: "قمت بالتقديم لبعثة لدراسة التصوير السينمائي بكاليفورنيا، ووقع الاختيار علي وسافرت وكنت سعيد للغاية بسفري وبعدها تم إلغاء المسابقة، وقمت بالسفر إلى إيطاليا حيث كان كبار المخرجين يقومون بالتدريس لنا، وبعد أن عُدت لمصر عملت بالشركة المصرية للإنتاج السينمائي وكان رئيسها وقتها المخرج صلاح أبو سيف وبدأ تاريخي في عمل الأفلام التسجيلية، بعدها قمت بالعمل بإتحاد الإذاعة والتليفزيون".

وأضاف: "أفلام سهرة ثم توالت الأعمال ما بين فيلم (الاعتراف الأخير) وفيلم (عودة مواطن) وفيلم (الكدابين الثلاثة) ولكني فضلت بعدها العمل بالأفلام التسجيلية لأنني كنت أرى نفسي أشعر بمزيد من الحرية في تقديم أفكار وموضوعات".

وتحدثت بعد ذلك الدكتورة منى الصبان قائلة: "سعيدة جدا بتكريم علي الغزولي، فبغض النظر عن كونه قامة كبيرة في مجال العمل السينمائي إلا أنه صديق مُقرب لي ومؤمنة جدا بموهبته".

يُذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تُختتم فعالياته غدًا الجمعة الموافق ٨ مارس.