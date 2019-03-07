رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ "مالك"

وجهت النجمة رانيا فريد شوقي رسالة للفنان الصغير "مالك"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبة: "حبيبي مالك ماشاءالله ربنا يحميه عنده قبول كبير يدخل القلب بسرعة و موهوب وحشتني يا ميزو"، و كان الفنان الصغير مالك يجسد شخصية ابنها "ميزو"، في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة".
يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت سابقاٌ في مسلسل "عوالم خفية"، و التيتدور أحداثه حول الصحفي المُخضرم هلال كامل و التي تقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة. ومن خلال متابعته
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