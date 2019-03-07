في ذكرى ميلاد ريتشادر قلب الأسد.. مقتطفات من الفنان حمدي غيث

يعتبر الفنان حمدي غيث من الفنانين الذين لم يكن لهم رصيد كبير في السينما المصرية لكن على الرغم من ذلك استطاع أن ينتقي أدواره بعناية شديدة حتى أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية من خلال تجسيده دور ريتشاد قلب الأسد في فيلم صلاح الدين الأيوبي وكذلك دور أبى سفيان في فيلم الرسالة حيث تعد هذه الأدوار أيقونة على الشاشة الفضية.



دراسته

يعد محمود حمدي الحسيني غيث، الشهير بحمدي غيث من مواليد محافظة الشرقية مركز منيا القمح، قرية كفر شلشلمون، في 7 يناير عام، كما

يعتبر الشقيق الأكبر للفنان عبد الله غيث، درس في كلية الحقوق، ثم بعد ذلك التحق بمعهد التمثيل وكان الأول على زملائه، رفض منحة لباريس قدمت له من كلية الحقوق؛ لاستكمال دراسته المسرحية.



عمل أستاذاً بأكاديمية الفنون، وتقلد منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، حيث شهد النقابة في عهده تألق كبير ونجح في تحقيق كافة مطالب الفنانين أن ذاك،كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي.



مشواره الفني

بدأ مسيرته الفنية من خلال مشاركتة بفيلم

صراع في الوادي عام 1954 ليقدم بعدها سلسلة طويلة من الأعمال السينمائية و المسرحية في تاريخة الفني، حيث بلغ رصيده من الأعمال الفنية حوالي 19 عملًا يذكر منها الفرسان، الشهد والدموع، المال والبنون، زيزينيا، وذئاب الجبل، الرسالة، بدور أبو سفيان، مع المخرج مصطفى العقاد، وبنت الليل، صراع العشاق، الحكم آخر الجلسة، الناصر صلاح الديننال شهادة تقدير في الفن عام 1978 ووسام العلوم و الفنون من الطبقة الأولى، كما تقلد جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية و المسرح.



وفاته

توفي الفنان حمدي غيث 7 مارس عام 2006 إثر إصابته بفشل كلوي عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني في السينما و المسرح.

