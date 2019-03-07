محمد رمضان يتصدر المركز الثاني علي مستوى العالم

تصدر النجم محمد رمضان المركز الثاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات "يوتيوب" للممثلين، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "بفضل ربنا ثم سيادة الجمهور الغالي.. قناتي على Youtube المركز التاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات (ممثلين) على Youtube على مستوى العالم".
يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة مسلسل "زلزال"، والتي تدور أحداثه مسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة و القيمة، و حين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت بأسمه و التنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقى فيه الشاري حتفه و ينهار
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