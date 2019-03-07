بـ اللهجة الخليجية.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم ماجد المهندس أحدث أغنياته "غيرك فـ لا" باللهجة الخليجية، و ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،

و الأغنية من كلمات عبد الله بن حميد القاسمي، و ألحان أحمد الهرمي، و توزيع سيروس.

يذكر أن الفنان العراقي ماجد المهندس يستعد حاليا لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 14 مارس من الشهر الجاري، في خليج البحرين، و ذلك ضمن فعليات مهرجان ربيع الثقافي.