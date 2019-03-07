انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. "مئة عام من العزلة" على الشاشة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 05:20 مساءً - أعلنت شركة "نتفليكس"‭ ‬أنها ستعرض رواية "مئة عام من العزلة"، للكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارثيا ماركيز، للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.

وبحسب ما ذكرت الشركة أمس الأربعاء، سيكون نجلا ماركيز منتجين منفذين للمسلسل، الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.

كما أوضحت أن الروائي الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1982 رفض قبل وفاته عام 2104 بيع حقوق الرواية.

وأضافت أن "الوقت لن يكون أفضل من الآن لجذب مشاهدة عالمية استثنائية، توفرها نتفليكس للمسلسل".

و"مئة عام من العزلة" هي أشهر روايات الكاتب غابرييل غارثيا ماركيز، نشرت عام 1967، وطبع منها قرابة ثلاثين مليون نسخة، وترجمت إلى ثلاثين لغة.

وتعد هذه الرواية من أهم الأعمال الإسبانية الأمريكية خاصة، ومن أهم الأعمال الأدبية العالمية، ومن أكثر الروايات المقروءة والمترجمة للغات أخرى.

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تسرد الرواية سيرة عائلة "بوينديا" على مدى ستة أجيال، الذين يعيشون في قرية خيالية تدعى "ماكوندو"، ويسمون الكثير من أبنائهم في الرواية بهذا الاسم.

يبرز في هذه الرواية عنصر الخيال الذي يأخذ بالقارئ لعالم "ماكوندو" وحياته البسيطة، التي لا تلبث أن تعكرها صراعات بين المحافظين والأحرار وغيرها من الصعاب.

وغابرييل غارثيا ماركيز‏ (6 مارس 1927 - 17 أبريل 2014) ، هو روائي وصحفي وناشر وناشط سياسي كولومبي، ولد في أراكاتاكا، ماجدالينا في كولومبيا، وقضى معظم حياته في المكسيك وأوروبا.

ويصنف نقاد ماركيز على أنه من أشهر كتاب ما بات يعرف بأدب "الواقعية العجائبية"، ويعد عمله "مئة عام من العزلة"، الذي بات مسلسلاً هو الأكثر انعكاساً لهذا النوع الأدبي.

وبعد النجاح الكبير الذي لاقته الراوية، فقد عُمم هذا المصطلح على الكتابات الأدبية بدءاً من سبعينيات القرن الماضي.

حصل غارثيا ماركيز على جائزة نوبل للآداب عام 1982، وذلك تقديراً للقصص القصيرة والروايات التي كتبها.

وفي عام 2007، أصدرت كل من الأكاديمية الملكية الإسبانية، ورابطة أكاديميات اللغة الإسبانية، طبعة شعبية تذكارية من الرواية، باعتبارها جزءاً من الكلاسيكيات العظيمة الناطقة بالإسبانية في كل العصور.