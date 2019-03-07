آر كيلي يردّ على تهمة استعباده جنسيًا لقاصرات

متابعة بتجــــــــــــــرد: تحدث المغني الأميركي العالمي آر كيلي للمرة الأولى في مقابلة مع محطة “سي بي اس”، بعد توجيه إليه عشر تهم على خلفية اعتداءات جنسية محتملة على أربع ضحايا من بينهن ثلاث قاصرات بين العامين 1998 و2010.

وصرّح مرتبكًا: “ليس الأمر صحيحاً، يوجد شائعات قديمة وستأتي شائعات جديدة وستظهر شائعات مستقبلية. هي بكلّ بساطة غير صحيحة”.

وأضاف: “سأقول لكم أمرًا. يحلو للناس العودة إلى ماضيَّ والنبش فيه، وهم يضخّمون الأمور ويلفّقون قصصًا يريدونها أن تبدو حقيقية الآن”.

وتطرّق إلى تحقيق نشره موقع “بازفيد” الإخباري حول استعباده قاصرات جنسياً قائلًا: “لست بحاجة إلى احتجاز الناس رغمًا عنهم. ولماذا عساي أقوم بذلك بعد كل ما مررت به في الماضي؟ يا لها من سخافة”.