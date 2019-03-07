شقيقة ميغان ماركل تكشف سرّ العداوة بينهما

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت سامانثا ماركل، الأخت غير الشقيقة لدوقة ساسكس ميغان ماركل الكشف عن سر العداوة بينهما، مشيرةً إلى أن العداوة بدأت بسبب الأمير هاري.

وقالت: “العداوة بدأت عندما قال الأمير هاري في حديثه عبر إذاعة “بي بي سي 4” في العام 2017، إن العائلة الملكية هي العائلة التي لم تمتلكها ميغان أبداً وإن عائلته أحبت ميغان بطريقة رائعة”، وأوضحت أن الأخيرة تشعر بالحرج من أسرتها، واصفةً اياها بأنها “ليس لديها قلب”.

وعن الرسالة التي نشرتها صحيفة “مايل أون صنداي”، واتهمت والدها توماس ماركل بتحطيم قلبها إلى مليون قطعة من خلال إجراء مقابلات مع الصحافة، وافتعال قصص ومهاجمة زوجها الجديد، أكدت سامانثا أن “الرسالة كانت إستراتيجية، ومكتوبة ومصممة بأناقة، وكانت تريد فيها في الأساس أن تبين للعالم أن والدهما كاذب”.