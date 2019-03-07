تايلور سويفت تكشف أسرارًا جديدة عن حياتها

متابعة الخليج 365: تعهدت المغنية الأميركية تايلور سويفت عبر مقال كتبته في مجلة “Elle”، بأن تصبح أكثر نشاطاً في السياسة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2020 قائلة: “سأفعل المزيد للمساعدة لأنه لدينا سباق كبير قادم في العام المقبل”.
وأضافت: “أخذت الكثير من الوقت في تثقيف نفسي على النظام السياسي ورأيت الكثير من القضايا التي تعرض مواطنينا للخطر وشعرت كما لو أنني اضطررت للتحدث ومحاولة المساعدة في إحداث تغيير”.
وأشارت إلى أنها تخاف من الذهاب في جولة موسيقية بعد العمل الإرهابي الذي حصل في حفلة المغنية الأميركية أريانا غراندي في مانشستر أرينا، مضيفةً أنها تحمل صدرية ضمادة من الدرجة العسكرية، التي هي لأعيرة نارية أو طعنات لأن عنوانها قد تم نشره على الإنترنت.
وكشفت سويفت أن والدتها تصارع السرطان مرة أخرى، وقالت إن تجربتها مع الاعتداء الجنسي علمتها أن تؤمن دائماً بالضحايا.
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