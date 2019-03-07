عاصي الحلاني يطلّ على الجمهور المصري بحلقة خاصة.. إليكم التفاصيل – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: صوّر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حلقة خاصة من برنامج “عائشة شو” لصالح فضائية “القاهرة والناس” المصرية.

وشارك عاصي الحلاني الجمهور بصور خاصة من كواليس تصوير الحلقة وبتعليقه عليها كتب: “ليلة طويلة من التصوير في القاهرة على تلڤزيون النهار القاهرة والناس انتظرونا قريباً بحوار شيق واغاني قديمة وجديدة مصر تلڤزيون النهار برنامج عائشة شو”.

ومن المقرر عرض الحلقة في الفترة المقبلة على أن تعلن شاشة “القاهرة والناس” عن موعد ذلك في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.