سلمى بلير تستعين بالعكاز بعد تشخيص إصابتها بهذا المرض – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلت الممثلة الأميركية سلمى بلير يوم الثلاثاء الفائت مبتسمة وهي تمشي على العكاز في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

وكانت سلمى قد كشفت أخيراً ضمن برنامج “صباح الخير يا أميركا” أنه تمّ تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد بعد سنوات من الألم.

وقد ظهرت سلمى بلير البالغة من العمر 46 عاماً، بمعنويات عالية جداً غير واضعةً المكياج وطبيعية للغاية.