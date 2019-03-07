- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــــــرد: أطلت الممثلة الأميركية سلمى بلير يوم الثلاثاء الفائت مبتسمة وهي تمشي على العكاز في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.
وكانت سلمى قد كشفت أخيراً ضمن برنامج “صباح الخير يا أميركا” أنه تمّ تشخيص إصابتها بمرض التصلب العصبي المتعدد بعد سنوات من الألم.
وقد ظهرت سلمى بلير البالغة من العمر 46 عاماً، بمعنويات عالية جداً غير واضعةً المكياج وطبيعية للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى بلير تستعين بالعكاز بعد تشخيص إصابتها بهذا المرض – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.