متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.
وفي التفاصيل، فقد نشرت كلوي ألبوماً من صورتين لها إلا أن الصورة الأولى أثارت جدلاً كبيراً إذ فضحت تعديلات الفوتوشوب.
ولفت رواد انستغرام إلى أن رأس كلوي ومؤخرتها ظهرتا أكبر حجماً من جسمها بشكل واضح نتيجة الفوتوشوب.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوي كارداشيان تثير الجدل بصورتها المثيرة.. وما قصّة الفوتوشوب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.