كلوي كارداشيان تثير الجدل بصورتها المثيرة.. وما قصّة الفوتوشوب؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وفي التفاصيل، فقد نشرت كلوي ألبوماً من صورتين لها إلا أن الصورة الأولى أثارت جدلاً كبيراً إذ فضحت تعديلات الفوتوشوب.

ولفت رواد انستغرام إلى أن رأس كلوي ومؤخرتها ظهرتا أكبر حجماً من جسمها بشكل واضح نتيجة الفوتوشوب.