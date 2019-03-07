هازال كايا تكشف سبب غياب بيرين سات عن حفل زفافها

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها النجمة التركية هازال كايا بعدم دعوة النجمة بيرين سات إلى زفافها، ردت هازال على سؤال مباشر من أحد الصحافيين بالقول إنّ الأمر ليس متعمّداً كما قيل، وأشارت إلى أن الكثير من أصدقائها لم يحضروا حفل زفافها لانشغالهم بالأعمال إلا أن الإعلام ركز فقط على غياب بيرين سات.

ولفتت هازال في سياق متصل إلى أن عملها مع بيرين سات في مسلسل العشق الممنوع لم يمنحهما الوقت الكافي لتوطيد علاقتهما.

الجدير ذكره، أن هازال كايا كانت قد تزوجت الشهر الماضي من الممثل والمخرج التركي علي أطاي في حفل كبير حضره مشاهير تركيا.