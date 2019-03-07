أعياد بيروت تطلق فعالياتها بأضخم حفل عالمي!

متابعة بتجـــــــــــرد: النجاحات الضخمة التي حققها مهرجان أعياد بيروت في دوراته السابقة، جعلت الأنظار المسلّطة على دورته الثامنة كثيرة ومن جهات عدّة، لتعلن لجنة المهرجان عن تحضيرها لباقة من الحفلات المهمّة التي ستطلقها تباعا خلال الفترة المقبلة، وسوف تشهدها واجهة بيروت البحرية Beirut Waterfront.

الحفل الأول الذي أطلقه المهرجان هذا العام هو “Stars 80” الذي سيجمع نخبة من نجوم الأغنية الفرنسية والعالمية في ثمانينات القرن الماضي وعلى رأسهم:

Sabrina التي عرفها جيل الثمانيات عبر مجموعة من الأغاني الناجحة وأبرزها: Boys Boys Boys.

Jean Luc Lahaye الذي انشهر عبر أغنية Femme et Djamila

Patrick Hemandez صاحب اغنية Born to be alive التي حققت المراتب الاولى انذاك في اوروبا.

Plastic Bertrand الذي عرف بأغنية Ca Plane Pour Moi وAlec Mansion صاحب اغنية Cest Lamour

Phil Barney الاغنية التي ولدت مرتين بين الـ 1987 والـ 2002 عبر remix خاص وهي اغنية un enfant de toi

Cookie Dingler المغني الذي نال نجاحات كثيرة في حقبة الثمانينات عبر أغنية Femme Libere.

Joniece Jamison الفنانة التي حققت نجاحا باهرا عبر أغنية Joue Pas

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Jean Schulteis الذي ذاع صيته عبر أغنية Confidence Sur Confidence

Debut de soiree الثنائي الذي عرف نجاحا باهرا عبر ديو Nuit de folie والذي رقّص القارة الاوروبية في حقبة الثمانينات.

Jean Pierre Mader صاحب اغاني Disparue, Macumba, jalousie..

Julie Pietri التي احتلت المرتبة الاولى بأغنية Eve leve-toi لمدة 27 أسبوع عام 1986.

Emile & Images الثنائي الذي باع 4 مليون نسخة من أغانيه Demons De Minuit, Plus Pres des etoiles.

إلى جانب الأسماء أعلاه، يشارك في هذا الحفل أيضا عدد من الفنانين والموسيقيين والراقصين الذين سيزورون لبنان للمرة الأولى بعد أن حققوا أضخم النجاحات في فرنسا على مدى سنوات طويلة، لتشهد العاصمة معهم ليلة عالمية بامتياز مساء 17 تموز المقبل. ليكون هذا الحفل باكورة ليالي المهرجان في دورته الثامنة، لنعلن عن باقي الأمسيات خلال الأيام القادمة.

البطاقات متاحة في كافة فروع Virgin Megastore.

مهرجان أعياد بيروت من انتاج 2U2C، Star System و Production Factory.