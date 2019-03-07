أحلام تحيي أولى حفلاتها في السعودية 21 مارس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفنانة الإماراتية أحلام
تحيي المطربة الإماراتية أحلام أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية 21 مارس/آذار الجاري في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وقالت أحلام، في تغريدة لها على "تويتر" للجمهور السعودي: "أنتظركم جمهوري الكبير في رياض العز في السعودية، اليوم سيفتح باب الحجز للحفل الكبير وبتجهيزات أوعدكم أنها تليق بجمهوري الأول عربياً جمهوري السعودي".
المطربة الإماراتية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 عن تحضيرها لجولة فنية في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، وقالت أحلام : "إن الحفلات تتطلب تجهيزات كبيرة، ويشارك فيها أكثر من 150عازفا".
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