خاص- المخرج ايلي السمعان ومفاجأة جديدة مع نوال الزغبي

أشار المخرج المتميز ايلي السمعان الى انه يتحضر للسفر مع نوال الزغبي الى بلد اوروبي لتصوير أغنية من ألبومها الجديد “كدة باي” على طريقة الفيديو كليب.

ولم يكشف “السمعان” في مقابلة خاصة مع “الخليج 365” أي تفاصيل حول الأغنية التي اختارتها نوال لتصورها أو البلد الذي سيتم فيه التصوير تاركاً عنصر المفاجأة الى حين تصوير العمل.

وعبّر “السمعان” عن فخره بالتعاون مع النجمة نوال الزغبي وقال “لي الشرف في أن أكون جزءاً من هذا النجاح الذي تحققه نوال الزغبي في ألبومها الجديد”.

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المخرج ايلي السمعان اشار الى انه يعمل على عمل درامي بعنوان “سنة عاشرة حب” سيكون من توقيعه ومن كتابة الاعلامية باتريسيا هاشم ومن انتاج مروى غروب وسيعرض على شاشة LBCI.

وكان “السمعان” قد صوّر جميع أغنيات ألبوم “كدة باي” على طريقة الفيديو في مكان واحد وهو قصر مهجور في منطقة “عاليه” وحصدت الكليبات الآلاف من المشاهدات بفترة زمنية قصيرة واستطاع ايلي السمعان ان يلفت الانظار الى ابداعه في تقديم الاغنيات ونوال الى الجمهور بطريقة ساحرة وراقية.

نوال أطلت بكل فيديو بلوك مختلف أبهرت الجمهور بجمالها وأناقتها المعهودة وأغانيها، حيث بدا واضحاً المجهود الكبير الذي وضعته في هذا الألبوم ان لناحية الكلام الجديد واللحن او التوزيع.