Mar 07, 2019
أشار المخرج المتميز ايلي السمعان الى انه يتحضر للسفر مع نوال الزغبي الى بلد اوروبي لتصوير أغنية من ألبومها الجديد “كدة باي” على طريقة الفيديو كليب.
ولم يكشف “السمعان” في مقابلة خاصة مع “الخليج 365” أي تفاصيل حول الأغنية التي اختارتها نوال لتصورها أو البلد الذي سيتم فيه التصوير تاركاً عنصر المفاجأة الى حين تصوير العمل.
وعبّر “السمعان” عن فخره بالتعاون مع النجمة نوال الزغبي وقال “لي الشرف في أن أكون جزءاً من هذا النجاح الذي تحققه نوال الزغبي في ألبومها الجديد”.
المخرج ايلي السمعان اشار الى انه يعمل على عمل درامي بعنوان “سنة عاشرة حب” سيكون من توقيعه ومن كتابة الاعلامية باتريسيا هاشم ومن انتاج مروى غروب وسيعرض على شاشة LBCI.
وكان “السمعان” قد صوّر جميع أغنيات ألبوم “كدة باي” على طريقة الفيديو في مكان واحد وهو قصر مهجور في منطقة “عاليه” وحصدت الكليبات الآلاف من المشاهدات بفترة زمنية قصيرة واستطاع ايلي السمعان ان يلفت الانظار الى ابداعه في تقديم الاغنيات ونوال الى الجمهور بطريقة ساحرة وراقية.
نوال أطلت بكل فيديو بلوك مختلف أبهرت الجمهور بجمالها وأناقتها المعهودة وأغانيها، حيث بدا واضحاً المجهود الكبير الذي وضعته في هذا الألبوم ان لناحية الكلام الجديد واللحن او التوزيع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- المخرج ايلي السمعان ومفاجأة جديدة مع نوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.